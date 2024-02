Take Me Out · Frail Body + Knoll en concert au Glazart Glazart Paris, jeudi 18 avril 2024.

Le jeudi 18 avril 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 17.34 EUR

Le déchirant screamo post hardcore des américains de Frail Body et le grindcore cathartique de leurs compatriotes Knoll vont marquer un stop à Paris sur la route du Roadburn !

POST IN PARIS PRÉSENTE :

FRAIL BODY

(Screamo post hardcore – Rockford, USA)

FFO : BIRDS IN ROW, GILLIAN CARTER, LOMA PRIETA

Frail Body est un groupe hardcore/punk de Rockford, Illinois. Ces piliers du screamo du Midwest en incarnent l’esprit et l’âme, et reviennent en 2024 avec un nouvel album sur le prestigieux label Deathwish inc.

Frail Body s’évertuent à garder une énergie optimiste dans la furie d’un monde anxiogène, forts d’une musique déchirante dont ils ont le secret et porteuse de l’authenticité touchante qui ravira les nostalgiques de Orchid ou Daïtro.

https://frailbodyil.bandcamp.com/

KNOLL

(Grind – Memphis, USA)

FFO : PORTRAYAL OF GUILT, PRIMITIVE MAN, FULL OF HELL

Knoll et ses enfants terribles du Tennessee ont su conquérir en 3 albums le public avisé du genre. Mené d’une voix de maître par Jamie Eubanks, féroce frontman, le groupe propose un Grindcore de très-haute volée, sans concession et tranchant qui rappellera la violence débridée d’un Full of Hell ou encore la furie cauchemardesque d’un Portal.

https://knollgrind.bandcamp.com/

BILLETTERIE : https://link.dice.fm/oebb93a7e0e3

INFOS PRATIQUES

LE GLAZART

7 Avenue de la Porte de La Villette 75019 Paris

PEDIBUS :

On sait que le trajet retour depuis le Glazart au métro n’est pas forcément le plus fun donc on mettra dans la salle un « point de rendez-vous », n’hésitez pas à vous rapprocher de celui-ci et pour ceux qui rentre en groupe, d’inviter les personnes qui attendent à vous rejoindre pour le trajet. Vous trouverez également un numéro de téléphone sur place de quelqu’un de l’équipe.

