Le mercredi 27 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 13.26 EUR

Le Néerlandais Cosmic Crooner ramènera sa « Doowop Space Pop » imprégnée par les films classiques et la musique des années 60 et 70 au PopUp! à Paris le 29 Mars 2024 !

Take Me Out & le POPUP! présentent…

Cosmic Crooner en concert à Paris !

Tickets: https://link.dice.fm/Ff4ed7dbdf97

COSMIC CROONER

(Doowop Space Pop / Amsterdam, NLD)

Cosmic Crooner est le nouveau lézard de salon à la langue argentée d’Europe. Avec sa « Doowop Space Pop » autoproclamée, ses poèmes sonores orchestraux et sa vigueur rock ‘n’ roll vous feront tomber en pâmoison.

Fortement inspiré par les films classiques et la musique des années 60 et 70, Cosmic Crooner ne manque pas d’offrir une palette variée de natures sonores. Ses paroles méta font de lui un spectateur de la vie, et sa musique vous emmène dans un autre monde.

Après avoir sorti une série de singles à succès, Cosmic Crooner a été acclamé par la critique et s’est construit un public fidèle à travers l’Europe. Le 17 mars 2023, le mystérieux chanteur de salon européen a sorti son premier album tant attendu, « The Perks of Being a Hypocrite ».

ÉCOUTER

https://t.ly/9dpIS

REGARDER

httphs://www.youtube.com/@cosmiccrooner4033

AIMER

https://www.instagram.com/cosmiccrooner/

—

Mercredi 27 Mars 2024

PopUp !

14 Rue Abel, 75012 Paris

Métros Ledru Rollin et Gare de Lyon

Billetterie ouverte : https://link.dice.fm/Ff4ed7dbdf97

PopUp! 14 Rue Abel 75012 Paris

Contact : https://fb.me/e/1kcngBcam https://link.dice.fm/Ff4ed7dbdf97

