Courtagnon Marne Courtagnon Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims et les VTTistes du MBF (Moutain Bikers Foundation) vous proposent de participer à un chantier VTT à leurs côtés, au cœur d’une Forêt d’Exception® ! Suivez-nous en forêt du Chêne à la Vierge, pour participer activement à la mise en place d’aménagements qui amélioreront l’expérience des riders sur une portion du circuit sportif de Sermiers.

A cette occasion, vous découvrirez les coulisses de la création et de l’entretien d’un sentier VTT, tout en étant acteur de cette matinée ! Pas de prérequis, à part venir avec votre bonne humeur :) Le chantier se fera à pieds et se déroulera à 15 à 20 minutes de marche depuis le lieu de rendez-vous (stationnement). Ce chantier est organisé dans le cadre de la campagne annuelle « Take Care Of Your Trails », qui encourage les pratiquants de tous niveaux et tous horizons à s’impliquer pour le maintien des sentiers qui leur sont destinés. Le MBF, partenaire de cette journée, promeut une pratique durable et responsable du VTT. Rencontrez leurs membres à cette occasion et profitez de cette matinée conviviale pour apporter votre contribution à l’amélioration des sentiers VTT balisés sur le territoire du Parc naturel régional de la Montagne de Reims ! Plus d’infos: – Café d’accueil à l’arrivée et apéro convivial en fin de matinée. (Possibilité de poursuivre l’après-midi pour ceux qui le souhaitent – repas tiré du sac)

– Événement destiné aux adultes, ou jeunes et enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.

– Équipement requis : bottes, gants et tenue adaptée (secteur pouvant être boueux !). Pour ceux qui le peuvent, apportez pelle et râteau (du matériel sera également prévu par les organisateurs).

– Lieu de rdv : près de la mairie de Courtagnon, au niveau du panneau de randonnée (coordonnées GPS : 49.142739, 3.947925)

– Sur inscription (par mail et par téléphone) Courtagnon

