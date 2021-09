Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault, Vienne Takaklike Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

le samedi 9 octobre à Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs

Des rendez-vous individuels de 30 minutes avec un bibliothécaire qui vous aidera à vous approprier les outils informatiques de base, à faire vos démarches, à rédiger des documents, etc…

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire.

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T14:30:00;2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T15:00:00;2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T15:30:00;2021-10-09T15:30:00 2021-10-09T16:00:00

