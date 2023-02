TAIZ RAP SALLE DE SPECTACLE, 9 février 2023, WOINCOURT.

TAIZ RAP SALLE DE SPECTACLE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 20:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

Gratuit pour les moins de 18 an(s) TaïZ, de son vrai nom, Thomas Shumbusho, né le 21 décembre 1999 à Amiens (Somme), est un rappeur français. En 2014, alors qu’il n’a que 14 ans et demi, TaïZ se fait remarquer par le label Y&W, lors d’un concours Remix organisé par Y&W et le rappeur Guizmo. TaïZ est par la suite invité à freestyler lors d’un live sur la radio Skyrock. Sa performance lors de ce Planète Rap et ses freestyles sont publiés sur les sites spécialisés. C’est sur les réseaux sociaux que ses prestations connaissent un succès auprès du public. L’artiste TaïZ, anciennement Lil Tai Z, a assis sa présence sur les réseaux sociaux en postant une vidéo IGTV chaque mercredi sur son compte Instagram, dévoilant ainsi de nouveaux genres musicaux grâce aux instrumentales tirées de classiques du rap français et international, toutes époques confondues. TaïZ sort 3 EP, de 8 titres chacun, « Lil TaïZ », « Trop Jeune » et « TaïZ ». En 2019 il sort son premier album de 22 titres intitulé Nokomotiv’. Ce dernier met en avant ses différents styles, ses idées artistiques et ses concepts. Le 21 décembre 2020 sort son album éponyme, 21 : 12 : 2020, puis les albums l’Algorithme, le 9 avril 2021, puis Réel, le 23 juillet 2021. Chaque titre de ces trois albums a été clipé, soit près de 40 clips au total ! Depuis, TaïZ ne cesse d’être productif avec de nouveaux clips et un nouvel album en préparation…

Votre billet est ici

SALLE DE SPECTACLE WOINCOURT Place de la Mairie Somme

Gratuit pour les moins de 18 an(s)

TaïZ, de son vrai nom, Thomas Shumbusho, né le 21 décembre 1999 à Amiens (Somme), est un rappeur

français.

En 2014, alors qu’il n’a que 14 ans et demi, TaïZ se fait remarquer par le label Y&W, lors d’un concours

Remix organisé par Y&W et le rappeur Guizmo.

TaïZ est par la suite invité à freestyler lors d’un live sur la radio Skyrock. Sa performance lors de ce Planète

Rap et ses freestyles sont publiés sur les sites spécialisés. C’est sur les réseaux sociaux que ses prestations

connaissent un succès auprès du public.

L’artiste TaïZ, anciennement Lil Tai Z, a assis sa présence sur les réseaux sociaux en postant une vidéo

IGTV chaque mercredi sur son compte Instagram, dévoilant ainsi de nouveaux genres musicaux grâce aux

instrumentales tirées de classiques du rap français et international, toutes époques confondues.

TaïZ sort 3 EP, de 8 titres chacun, « Lil TaïZ« , « Trop Jeune » et « TaïZ« .

En 2019 il sort son premier album de 22 titres intitulé Nokomotiv’. Ce dernier met en avant ses différents

styles, ses idées artistiques et ses concepts.

Le 21 décembre 2020 sort son album éponyme, 21 : 12 : 2020, puis les albums l’Algorithme, le 9 avril

2021, puis Réel, le 23 juillet 2021.

Chaque titre de ces trois albums a été clipé, soit près de 40 clips au total !

Depuis, TaïZ ne cesse d’être productif avec de nouveaux clips et un nouvel album en préparation…

.6.8 EUR6.8.

Votre billet est ici