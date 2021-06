Bègles DOJO Bèglais Bègles, Gironde TAISO DOJO Bèglais Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

TAISO DOJO Bèglais, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bègles. TAISO

du mercredi 7 juillet au mercredi 28 juillet à DOJO Bèglais

Le Taïso est une méthode moderne, construite à partir d’exercices traditionnels de préparation au Judo. Sa pratique permet de bien préparer son corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel physique. L’activité a pour objectifs: * de renforcer le système musculaire, * d’améliorer la maîtrise des gestes, * d’augmenter la souplesse, * d’apprendre à se relaxer.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Une pratique d’éducation physique et morale ! DOJO Bèglais Dojo bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T10:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T10:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu DOJO Bèglais Adresse Dojo bègles Ville Bègles lieuville DOJO Bèglais Bègles