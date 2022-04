Tais-toi et improvise Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tais-toi et improvise Fabrique à Impros (La), 23 avril 2022, Nantes. 2022-04-23

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non Tarif unique : 6€ Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com Tout public Une exploration des relations et des situations dans un flot de paroles édulcorées. En improvisation théâtrale, les mots sont souvent légion afin d’alimenter les enjeux, l’histoire ou les émotions. Ce spectacle propose à l’inverse d’expérimenter une approche du jeu d’impro où le non-verbal est roi et le poids des mots reprend sa juste place. “Tais-toi et improvise” est une création proposant une rencontre entre trois comédien·ne·s alternant les improvisations, où le travail autour du silence est central. Conception, direction artistique et interprétation : Rémi Chevineau, Martha Do Vale et Gilles Simonin. Durée : 1h. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes Departement Loire-Atlantique

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Tais-toi et improvise Fabrique à Impros (La) 2022-04-23 was last modified: by Tais-toi et improvise Fabrique à Impros (La) Fabrique à Impros (La) 23 avril 2022 Fabrique à Impros (La) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique