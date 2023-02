Taïro & the Family Band Pont-Sainte-Maxence Catégories d’Évènement: Oise

Pont-Sainte-Maxence

Taïro & the Family Band, 25 février 2023, Pont-Sainte-Maxence . Taïro & the Family Band 4 Allée des Loisirs Pont-Sainte-Maxence Oise

2023-02-25 20:45:00 – 2023-02-25 22:45:00 Pont-Sainte-Maxence

Oise 15 15 C’est un concert reggae que Taïro a trouvé le moyen de poursuivre le combat de son père qui, en raison de ses idées révolutionnaires, fut emprisonné pendant quatre ans au Maroc puis exilé à Paris.

De sa mère, il a hérité le goût pour la langue française et la révélation de sa vocation en écoutant l’un de ses disques : Kaya de Bob Marley.

Accompagné de son Family Band, Taïro poursuit sa carrière de musicien passionné, fidèle à son amour pour une musique qui aura rythmé sa vie, le reggae. Respect. C’est un concert reggae que Taïro a trouvé le moyen de poursuivre le combat de son père qui, en raison de ses idées révolutionnaires, fut emprisonné pendant quatre ans au Maroc puis exilé à Paris.

De sa mère, il a hérité le goût pour la langue française et la révélation de sa vocation en écoutant l’un de ses disques : Kaya de Bob Marley.

Accompagné de son Family Band, Taïro poursuit sa carrière de musicien passionné, fidèle à son amour pour une musique qui aura rythmé sa vie, le reggae. Respect. lamanekine@ccpoh.fr +33 3 44 72 03 38 http://lamanekine.fr/ Pont-Sainte-Maxence

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Pont-Sainte-Maxence Autres Lieu Pont-Sainte-Maxence Adresse 4 Allée des Loisirs Pont-Sainte-Maxence Oise Ville Pont-Sainte-Maxence lieuville Pont-Sainte-Maxence Departement Oise

Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-sainte-maxence /

Taïro & the Family Band 2023-02-25 was last modified: by Taïro & the Family Band Pont-Sainte-Maxence 25 février 2023 4 Allée des Loisirs Pont-Sainte-Maxence Oise Oise Pont-Sainte-Maxence

Pont-Sainte-Maxence Oise