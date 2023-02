Tairo + Little Kev LE METAPHONE, 18 mars 2023, OIGNIES.

Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:30. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Abonné des sound systems à la grande époque du ragga parisien, la carrière de TAÏRO a décollé quand AKHENATON l’a recruté pour la bande originale de TAXI 2 et exposé aux oreilles du plus grand nombre avec le tube “Elle Veut“. Citoyen combattant, lover, redoutable entertainer, il déroule, avec son nouvel et double album “360“, une playlist encore renouvelée. D’ondes caribéennes en ballade, de beats drill en contretemps jamaïcain, la production est résolument moderne, aérienne et terriblement efficace. Toujours fidèle à lui-même, il chante ce que lui inspire le monde et exprime ses réflexions et sentiments sur la vie de tous les jours, dans une bienveillance revendiquée. Originaire des Hauts-de-France, Little Kev a su rapidement faire parler de lui en étant notamment nominé aux Victoires du Reggae 2021 dans la catégorie “Coup de Cœur du Public. Avec un flow énergique, un chant maîtrisé, une voix douce et des textes engagés, il fédère et fait bouger les foules dans un esprit positif !

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR Pas-de-Calais

