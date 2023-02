TAIRO + DJ SET LIVE SAX AND DRUMS CARRE SAM, 16 février 2023, BOULOGNE SUR MER.

La Ville de Boulogne sur Mer présente Lic.1-1088418 2-1088419 3-1088420 TAÏRO + warm-up Dj set live sax & drums Jeudi 16 février – 20h30 Carré Sam Tarifs : plein 10€ réduit 8€ Carte SAM 7€ Durée : 3h A partir de 10 ans Debout – Bar & petite restauration sur place Crédit photo : Arthur DELLOYE Poursuivant sa route, Taïro présente son nouvel album « 360 ». Le chanteur-producteur revient sur le devant de la scène avec son 9ème LP. Si son nom signifie « l’apprenti », cela fait bien longtemps que Taïro n’en est plus un et qu’il est entré dans la cour des grands ! Avec son univers composite, multiple et coloré, il est devenu au fil des années une étoile du reggae français et conquiert un public toujours plus large et plus fidèle. L’esprit libre, assuré et serein, il s’affirme, avec ce dernier opus, encore et toujours un peu plus, à la fois citoyen combattant, lover et redoutable entertainer. De sonorités caribéennes en ballades, de beats drill en contretemps jamaïcains, la production est résolument moderne et terriblement efficace.

CARRE SAM BOULOGNE SUR MER Place d?Argentine Pas-de-Calais

