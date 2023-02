TAIRO + 1ERE PARTIE L’ASTROLABE, 10 février 2023, ORLEANS.

TAIRO + 1ERE PARTIE L’ASTROLABE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

TAIRO (FRANCE – REGGAE) Tai?ro revient en force avec un double album et une volonte? fe?roce de retrouver enfin son public en chair et en os ! Toujours fide?le a? lui-me?me, il chante ce que lui inspire le monde, exprime ses re?flexions et sentiments sur la vie de tous les jours en laissant simplement percevoir sa nature de citoyen militant ou de lover, libre avant tout et redoutable instigateur de « hold up » musicaux. A l’oppose? du repli identitaire actuel plus assume? et me?diatise? que jamais, il promeut une bienveillance revendique?e et c’est debout, avec la simplicite? qu’on lui connai?t, sans faussete? ni tricherie, qu’il la vit au jour le jour. C’est par la musique qu’il embarque ses conge?ne?res et c’est avec ses textes a? cœur ouvert qu’il ope?re avec une de?termination de?sarmante. TAI?RO nous a de?voile? le 7 octobre 2022 la premie?re partie de son album « 360 ». D’ondes caribe?ennes en ballade, de beats drill en contretemps jamai?cain, la production est re?solument moderne, ae?rienne et terriblement efficace. Les premiers clips sont de?ja? disponibles, aux esthe?tiques plus le?che?es les unes que les autres.

Votre billet est ici

L’ASTROLABE ORLEANS Boulevard Jean Jaurès Loiret

TAIRO (FRANCE – REGGAE)

Tai?ro revient en force avec un double album et une volonte? fe?roce de retrouver enfin son public en chair et en os ! Toujours fide?le a? lui-me?me, il chante ce que lui inspire le monde, exprime ses re?flexions et sentiments sur la vie de tous les jours en laissant simplement percevoir sa nature de citoyen militant ou de lover, libre avant tout et redoutable instigateur de « hold up » musicaux. A l’oppose? du repli identitaire actuel plus assume? et me?diatise? que jamais, il promeut une bienveillance revendique?e et c’est debout, avec la simplicite? qu’on lui connai?t, sans faussete? ni tricherie, qu’il la vit au jour le jour. C’est par la musique qu’il embarque ses conge?ne?res et c’est avec ses textes a? cœur ouvert qu’il ope?re avec une de?termination de?sarmante.

TAI?RO nous a de?voile? le 7 octobre 2022 la premie?re partie de son album « 360 ». D’ondes caribe?ennes en ballade, de beats drill en contretemps jamai?cain, la production est re?solument moderne, ae?rienne et terriblement efficace. Les premiers clips sont de?ja? disponibles, aux esthe?tiques plus le?che?es les unes que les autres.

.25.8 EUR25.8.

Votre billet est ici