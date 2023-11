MARCHÉ DE NOËL Taintrux, 3 décembre 2023, Taintrux.

Taintrux,Vosges

Visite du père Noël de 15 h à 16 h 30.

Restauration et buvette.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Taintrux 88100 Vosges Grand Est



Visit from Santa Claus from 3 pm to 4:30 pm.

Catering and refreshments.

Visita de Papá Noel de 15.00 a 16.30 horas.

Comida y refrescos.

Besuch des Weihnachtsmanns von 15:00 bis 16:30 Uhr.

Essen und Trinken.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES