CONCERT MUSIQUES DU MONDE 47 Chemin de la Croisette, 20 mai 2023, Taintrux. Organisé par l’association AROT.

Maxime Gérardin, Nahalia Jacquel, Maxime Stempfle.

Entrée libre avec chapeau.. Tout public

Samedi 2023-05-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-20 22:00:00. 0 EUR.

47 Chemin de la Croisette Église

Taintrux 88100 Vosges Grand Est



Organized by the association AROT.

Maxime Gérardin, Nahalia Jacquel, Maxime Stempfle.

Free entrance with hat. Organizado por la asociación AROT.

Maxime Gérardin, Nahalia Jacquel, Maxime Stempfle.

Entrada gratuita con sombrero. Organisiert von der AROT Association.

Maxime Gérardin, Nahalia Jacquel, Maxime Stempfle.

Freier Eintritt mit Hut. Mise à jour le 2023-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES

