SEMAINE DES ARTS – ARTREK 19 Chemin de l’épine, 18 mai 2023, Taintrux.

Dans le cadre de la 33e Semaine des arts, pour la sixième année, nous organisons un parcours pédestre sur la route des arts. Muni de votre bâton de pèlerin, de chaussures de marche et d’un équipement de randonnée, vous pourrez suivre un circuit. Chemins et sentiers vous conduiront aux lieux d’exposition mais aussi vous permettront de découvrir quelques sites remarquables.

Un accompagnateur vous attendra à chaque point de ralliement : en général, la salle des fêtes du village. Il vous remettra la Carte Artrek qui sera tamponnée au départ et à l’arrivée de chaque étape. Vous avez le choix d’effectuer tout ou partie du circuit sur les 4 jours (45 km environ au total) L’Artrekeur 2023 sera désigné par tirage au sort parmi les marcheurs les plus assidus et se verra remettre une coupe.

Jeudi matin : Taintrux – Saint-Léonard (7km).

Jeudi après-midi : Boucle autour d’Anould (7km).

Vendredi : Scierie du Lançoir – Le Valtin (10km).

Samedi : Boucle autour de Plainfaing (13km).

Dimanche : Mandray – Saulcy-sur-Meurthe (9km).. Tout public

Jeudi 2023-05-18 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-18 16:30:00. 0 EUR.

19 Chemin de l’épine Salle polyvalente

Taintrux 88100 Vosges Grand Est



As part of the 33rd annual Arts Week, for the sixth year, we are organizing a walking tour on the Arts Route. Armed with your pilgrim’s staff, walking shoes and hiking gear, you can follow a circuit. Paths and trails will lead you to the exhibition sites but also allow you to discover some remarkable sites.

A guide will be waiting for you at each meeting point: usually the village hall. He will give you the Artrek Card which will be stamped at the start and finish of each stage. You have the choice to do all or part of the circuit over the 4 days (about 45 km in total). The Artrekeur 2023 will be chosen by drawing lots among the most assiduous walkers and will be given a cup.

Thursday morning: Taintrux – Saint-Léonard (7km).

Thursday afternoon: Loop around Anould (7km).

Friday: Scierie du Lançoir – Le Valtin (10km).

Saturday: Loop around Plainfaing (13km).

Sunday: Mandray – Saulcy-sur-Meurthe (9km).

En el marco de la 33 Semana de las Artes, organizamos por sexto año un recorrido a pie por la Ruta de las Artes. Armado con su bastón de peregrino, zapatos para caminar y equipo de senderismo, podrá seguir un circuito. Caminos y senderos le conducirán a los lugares de exposición, pero también le permitirán descubrir algunos sitios notables.

Un guía le esperará en cada punto de encuentro: normalmente el ayuntamiento del pueblo. Le entregará la tarjeta Artrek, que se sellará al principio y al final de cada etapa. Puede optar por recorrer todo o parte del circuito durante los 4 días (unos 45 km en total). El Artrekeur 2023 se elegirá por sorteo entre los caminantes más asiduos y se le entregará una copa.

Jueves por la mañana: Taintrux – Saint-Léonard (7 km).

Jueves por la tarde: Bucle alrededor de Anould (7km).

Viernes: Scierie du Lançoir – Le Valtin (10 km).

Sábado: Vuelta a Plainfaing (13 km).

Domingo: Mandray – Saulcy-sur-Meurthe (9km).

Im Rahmen der 33. Kunstwoche organisieren wir zum sechsten Mal eine Wanderroute auf der Route des Arts. Ausgestattet mit einem Pilgerstab, Wanderschuhen und einer Wanderausrüstung können Sie einem Rundweg folgen. Die Wege und Pfade führen Sie zu den Ausstellungsorten, aber auch zu einigen bemerkenswerten Orten.

An jedem Treffpunkt erwartet Sie ein Begleiter, in der Regel der Festsaal des Dorfes. Sie erhalten von ihm die Artrek-Karte, die am Anfang und am Ende jeder Etappe abgestempelt wird. Der Artrekeur 2023 wird unter den fleißigsten Wanderern ausgelost und erhält einen Pokal.

Donnerstagmorgen: Taintrux – Saint-Léonard (7 km).

Donnerstagnachmittag: Schleife um Anould (7km).

Freitag: Scierie du Lançoir – Le Valtin (10km).

Samstag: Schleife um Plainfaing (13km).

Sonntag: Mandray – Saulcy-sur-Meurthe (9km).

