Association TERRE-PLEIN : Portes ouvertes à l’atelier en présence de l’artiste. TAINTRUX, 1 avril 2023, Taintrux.

Association TERRE-PLEIN : Portes ouvertes à l’atelier en présence de l’artiste. 1 et 2 avril TAINTRUX

Une résidence « Cuisson Anagama »

Lucie PILLON l’actuelle résidente (Juin 2022 – Avril 2023) vous présentera son travail de création et racontera son expérience de résidence artistique dans le domaine de la céramique contemporaine auprès de l’association Terre-plein.

Durant son temps de résidence, elle a conduit une réflexion sur les limites de l’habitat humain en travaillant sur le fragment, la construction/déconstruction et les rapports d’assemblage. Son travail s’inspire du contexte architectural local et de la nature environnante.

Vous pourrez visiter l’atelier, parler de sa démarche et de ses œuvres avec l’artiste et découvrir -_in-situ_- les particularités techniques d’un four Anagama.

TAINTRUX Place de l’église, 88100 TAINTRUX Taintrux 88100 Vosges

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00