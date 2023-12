Taingy dans la rue Taingy Les Hauts de Forterre, 24 mai 2024, Les Hauts de Forterre.

Les Hauts de Forterre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-25

Festival dédié aux arts de la rue, le temps d’un week-end avec des compagnies professionnelles et des concerts.

Taingy est devenu un lieu de spectacles populaires, accessibles à tous et sur la place publique. Ce festival a réussi à affirmer sa propre identité : proximité, ouverture, interactivité et gratuité.

Taingy dans la rue vous embarque dans des mondes poétiques, décalés, émouvants ou hilarants au gré des propositions artistiques de cette 19e édition.

Taingy

Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



