Zize : Le Best Of ! SALLE CHARLES TRENET, 12 novembre 2023, TAIN L'HERMITAGE. Zize : Le Best Of ! SALLE CHARLES TRENET. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 17:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. SARL SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS (L.3 LR-20-2799 / L.2 LR-20-2798) présente : ce spectacle. La belle ZIZE, véritable vedette de la région, un tantinet folle dingue, toujours à contre-courant, dotée d’un caractère bien trempé, nous revient avec un nouveau spectacle. Ses plus grands sketchs, sur le devant de la scène, avec son langage bien à elle « le parler vrai des Marseillais ». Cette femme unique en son genre, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, nous parlera de sa famille, ses voisines, les régimes, le sport, la beauté et son élection de Miss pointe rouge 1974, où à l’époque elle était la sosie de Madonna. Son amour caché pour Monsieur GAUDIN sera également évoqué en toute intimité et provoquera votre hilarité. A ne surtout pas manquer, son spectacle BEST OF, qui promet des rires en pagailles, d’autant plus que désormais elle vous réserve quelques belles surprises. Soyez au rendez-vous !Numéro de téléphone accès personnes à mobilité réduite : 04 66 29 48 51. Zize Zize Votre billet est ici SALLE CHARLES TRENET TAIN L’HERMITAGE Place du 8 Mai 1945 Drôme 25.0

