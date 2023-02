T’aime et Variations Saint-Julien-les-Villas Catégories d’Évènement: Aube

Saint-Julien-les-Villas

T’aime et Variations, 10 mars 2023, Saint-Julien-les-Villas . T’aime et Variations Saint-Julien-les-Villas Aube

2023-03-10 20:30:00 – 2023-03-11 Saint-Julien-les-Villas

Aube 10 Eur jeudescene10@gmail.com +33 6 09 79 65 75 Zélie Boudet / Jeu de Scène

Saint-Julien-les-Villas

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Saint-Julien-les-Villas Autres Lieu Saint-Julien-les-Villas Adresse Saint-Julien-les-Villas Aube Ville Saint-Julien-les-Villas lieuville Saint-Julien-les-Villas Departement Aube

Saint-Julien-les-Villas Saint-Julien-les-Villas Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-les-villas /

T’aime et Variations 2023-03-10 was last modified: by T’aime et Variations Saint-Julien-les-Villas 10 mars 2023 Aube Saint-Julien-les-Villas Saint-Julien-les-Villas, Aube

Saint-Julien-les-Villas Aube