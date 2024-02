Taillis, futaie, trogne. Que choisir pour optimiser la ressource en bois ? Besse, samedi 24 février 2024.

Taillis, futaie, trogne. Que choisir pour optimiser la ressource en bois ? Besse Dordogne

La trogne est un procédé de gestion paysanne de l’arbre, autrefois largement pratiqué en France, qui se transmettait oralement. Elle consiste à entretenir la couronne d’un arbre pour en réduire la hauteur et l’envergure et ramener le départ de la ramure a une hauteur jugée pratique

De 10h00 et jusqu’à 18h, Alexandre, paysagiste naturaliste de l’association ACCES nous invite à venir découvrir cette pratique et ses avantages et inconvénients comparés au taillis et à la futaie,

En première partie, nous y découvrirons les tailles de formation des arbres (trognes et taillis) afin de pouvoir produire du bois de chauffage tout en préservant l’arbre et sa faune associée.

Les trognes ainsi formées créent des arbres quasi-immortels et très favorables à la faune.

En deuxième partie, nous passerons à la pratique avec la création de trognes et de taillis qui nous produiront des fagots et des bûches.

Un goûter sera fourni au chaud à la fin de l’animation.

Pour ceux qui souhaitent passer à la pratique, prévoir sécateur, scie japonaise, serpe et évidemment vêtements opportuns.

Repas salade, gibier en sauce, dessert 10 € sur réservation 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Le colombier

Besse 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Taillis, futaie, trogne. Que choisir pour optimiser la ressource en bois ? Besse a été mis à jour le 2024-02-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne