Cour Jean-Duvet / 52200 LANGRES, le samedi 10 juillet à 20:45

Spectacle de théâtre d’après un texte de Georges Feydeau, mis en scène par Hakim Maraoui de la Cie Cirta, par les comédiens amateurs d’Arc Patrimoine et Culture d’Arc-en-Barrois. Pièce avec divers rebondissements, malentendus ou quiproquos, mais pas de portes qui claquent… Aventures extra-conjugales de quelques notables, irruption d’une belle-mère ou des clientes indésirables sont au programme.

10 / 5 € et gratuit moins de 10 ans

Spectacle de théâtre d'après un texte de Georges Feydeau, mis en scène par Hakim Maraoui de la Cie Cirta, par les comédiens amateurs d'Arc Patrimoine et Culture d'Arc-en-Barrois.

2021-07-10T20:45:00 2021-07-10T22:15:00

