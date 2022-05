Tailleur pour Dames Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Tailleur pour Dames Biarritz, 8 mai 2022, Biarritz. Tailleur pour Dames Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

2022-05-08 – 2022-05-08 Colisée 11 avenue Sarasate

La Compagnie La Troisième Rue présente Tailleur pour dames de G.FEYDEAU- mise en scène de Virginie MAHÉ "Pour cacher un début de liaison avec une de ses clientes, le docteur Moulineaux se lance dans une cascade de mensonges, pirouettes et dissimulations face à sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse, l'amante de celui-ci qui fut jadis la sienne." Un Vaudeville comme on les aime où l'on rit du début jusqu'à la fin !

Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

