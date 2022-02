Tailleur Pour Dame Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Tailleur Pour Dame Saint-Pol-de-Léon, 2 avril 2022, Saint-Pol-de-Léon. TST 11 rue de la Rive

2022-04-02 – 2022-04-02 TST 11 rue de la Rive

Saint-Pol-de-Léon Finistère Avec l’association Théâtre de la Rive. Rebondissements en cascades, affabulations et quiproquos rocambolesques, les péripéties s’enchaînent dans cette mythique comédie de Feydeau au rythme endiablé. Billetterie sur place. +33 2 98 15 85 70 Avec l’association Théâtre de la Rive. Rebondissements en cascades, affabulations et quiproquos rocambolesques, les péripéties s’enchaînent dans cette mythique comédie de Feydeau au rythme endiablé. Billetterie sur place. TST 11 rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon

