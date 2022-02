TAILLES DES ARBRES FRUITIERS Ville-sur-Illon Ville-sur-Illon Catégories d’évènement: Ville-sur-Illon

Ville-sur-Illon Vosges Ville-sur-Illon Taille des arbres fruitiers.

Cultiver la diversité, élever ses propres arbres, entretenir son verger, récolter ses bons fruits.

Manifestation organisée par l’association les Croqueurs de pommes des 3 provinces Secteur Dompaire Mirecourt.

Fléchage en place dans le village cp3p@free.fr +33 3 29 37 03 97 http://www.cp3p.free.fr/ CP des 3 Provinces – Secteur Dompaire Mirecourt

