Loiret Pithiviers 20 EUR 20 Le jardin personnel d’André Eve vous ouvre ses portes exceptionnellement pour un atelier exceptionnel !

Jardiniers amateurs et passionnés, venez en apprendre plus sur la taille et l’entretien des rosiers.

Notre groupe de jardiniers experts partagera leurs conseils lors de cet atelier taille. Venez profiter des conseils et astuces de nos jardiniers experts pour tailler et entretenir vos rosiers. +33 6 70 68 61 37 association des amis d’andré eve

