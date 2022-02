TAILLE ET GREFFAGE La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard Démonstration et Initiation à la taille et au greffage. Conseils d’entretien d’un verger. Contact : Croqueurs de Pommes 02.37.29.15.54 +33 2 37 29 15 54 Démonstration et Initiation à la taille et au greffage. Conseils d’entretien d’un verger. Contact : Croqueurs de Pommes 02.37.29.15.54 La Ferté-Bernard

