Taille d'hiver au jardin Les Châteliers, 15 septembre 2023

6 Rue du Jardin des Sens CPIE Les Châteliers Deux-Sèvres CPIE 6 Rue du Jardin des Sens

2023-09-15 10:30:00 – 2023-09-17 16:30:00

Deux-Sèvres

L’hiver est la bonne saison pour tailler un certain nombre de végétaux, mais pas tous ! Cet atelier d’une journée est l’occasion d’apprendre ensemble les bons gestes pour tailler ses arbres fruitiers ou ses arbustes d’ornement. Abordons ensemble les grands principes de la taille. Quels arbres ou arbustes tailler en hiver ? Pourquoi et comment les tailler ?

Pensez à vous munir d’un sécateur, de votre repas et d’une tenue adaptée à la météo.

+33 5 49 69 01 44

