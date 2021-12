Poitiers Parc Floral de la Roseraie Poitiers, Vienne Taille des rosiers Parc Floral de la Roseraie Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Comme chaque année, les jardiners vous reçoivent au Parc Floral de la Roseraie pour vous montrer leurs techniques de taille des rosiers, vous indiquer les époques préconisées ainsi que les bénéfices de cette pratique de jardinage.

Réservation obligatoire (nombre de place limitées), animation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Parc Floral de la Roseraie Adresse Poitiers, rue Salvador Allende Ville Poitiers lieuville Parc Floral de la Roseraie Poitiers