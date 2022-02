TAILLE DES ARBRES FRUITIERS – VERGER PÉDAGOGIQUE Juvaincourt Juvaincourt Catégories d’évènement: Juvaincourt

Vosges

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS – VERGER PÉDAGOGIQUE Juvaincourt, 19 mars 2022, Juvaincourt. TAILLE DES ARBRES FRUITIERS – VERGER PÉDAGOGIQUE Juvaincourt

2022-03-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-19 17:00:00 17:00:00

Juvaincourt Vosges Juvaincourt Verger pédagogique de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire

Taille des arbres fruitiers

Cultiver la diversité, élever ses propres arbres, entretenir son verger, récolter ses bons fruits.

Manifestation organisée par l’association les Croqueurs de pommes des 3 provinces Secteur Dompaire Mirecourt cp3p@free.fr +33 3 29 36 56 34 http://www.cp3p.free.fr/ CP des 3 Provinces Secteur Dompaire Mirecourt

Juvaincourt

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Juvaincourt, Vosges Autres Lieu Juvaincourt Adresse Ville Juvaincourt lieuville Juvaincourt Departement Vosges

Juvaincourt Juvaincourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juvaincourt/

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS – VERGER PÉDAGOGIQUE Juvaincourt 2022-03-19 was last modified: by TAILLE DES ARBRES FRUITIERS – VERGER PÉDAGOGIQUE Juvaincourt Juvaincourt 19 mars 2022 Juvaincourt Vosges

Juvaincourt Vosges