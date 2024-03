Taille des arbres fruitiers Sarran, samedi 9 mars 2024.

Taille tôt, taille tard, mais taille en mars à Sarran !

L’heure de la taille est venue ! Vous avez un, deux, trois fruitiers ou même un grand verger… cet atelier gratuit est fait pour vous !

En haute Corrèze, quelques irréductibles Croqueurs de Pommes (et pas que), transmettent leur passion et leur savoir-faire.

Comment pousse un arbre ? A quoi sert la taille ? Qu’est-ce que la taille douce ? Comment se passe la mise à fruits ? Comment et quand tailler ? Comment restaurer les vieux arbres fruitiers ?

Avec les Amis du Verger du Moulin du Cher de Sarran et Les Croqueurs de Pommes de la Corrèze.

Rendez-vous à 14h, devant Patati Patata. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09

3 Route de Correze

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

