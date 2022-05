Taille des arbres de bord de cours d’eau Estouy, 12 octobre 2022, Estouy.

Taille des arbres de bord de cours d’eau Estouy

2022-10-12 09:30:00 – 2022-10-12

Estouy 45300

Elagage, taille en têtard, recépage, taille d’éclaircie… autant de gestes que notre technicien de rivière vous invite à découvrir pour une matinée de formation et de démonstration.

Formation et démonstration par le SMORE.

Animation gratuite et inscription obligatoire.

smore@orange.fr +33 2 38 34 06 25

©OTGP

Estouy

dernière mise à jour : 2022-03-25 par