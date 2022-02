TAILL’AVENTURE TRAIL : 4ÈME ÉDITION Le Bousquet-d’Orb Le Bousquet-d'Orb Catégories d’évènement: Hérault

Le Bousquet-d'Orb

TAILL’AVENTURE TRAIL : 4ÈME ÉDITION Le Bousquet-d’Orb, 26 février 2022, Le Bousquet-d'Orb. TAILL’AVENTURE TRAIL : 4ÈME ÉDITION Le Bousquet-d’Orb

2022-02-26 – 2022-02-26

25 EUR

Dimanche 26 février à 14H

Rendez-vous pour la 4ème édition du Taill’aventure Trail qui aura lieu cette année au départ du Bousquet d’Orb, spécial Challenge du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Faites votre choix parmi l’une des 3 formules ci-dessous :

Trail de 25 km avec 1400 m de D+

Trail de 15 km avec 700 m de D+

Randonnée de 8 km et 100 m de D+ Départ à la salle des fêtes du Bousquet d’Orb Plus d’infos auprès de :

Philippe Raynaud : 06 75 37 50 18

Eric Lamarque : 06 51 94 58 06

Denis Chatrian : 06 67 26 13 77 TAILL’AVENTURE TRAIL : 4ÈME ÉDITION

