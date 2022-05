Taillade fait son tour du monde Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Taillade fait son tour du monde Pierrelatte, 18 mai 2022, Pierrelatte. Taillade fait son tour du monde Pierrelatte

2022-05-18 19:30:00 – 2022-05-18 22:00:00

Pierrelatte Drôme Pierrelatte Organisé par la ville de Pierrelatte avec la participation du Bistro M, du Salon d’Isa et du petit Taillade qui vous proposent des spécialités culinaires de différents pays. Concert gratuits sur la place +33 4 75 04 07 98 https://www.ville-pierrelatte.fr/ Pierrelatte

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Ville Pierrelatte lieuville Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Taillade fait son tour du monde Pierrelatte 2022-05-18 was last modified: by Taillade fait son tour du monde Pierrelatte Pierrelatte 18 mai 2022 Drôme Pierrelatte

Pierrelatte Drôme