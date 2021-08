Taïga Noyon, 18 novembre 2021, Noyon.

Théâtre / Compagnie Cassandre

Dès 16 ans

Le 11 novembre 2008, 150 policiers investissent Tarnac, en Corrèze. C’est l’Opération Taïga. Ils sont venus arrêter dix personnes suspectées d’avoir posé des fers à béton sur des caténaires SNCF, entrainant des perturbations du trafic ferroviaire.

Avril 2018, après 10 années de procédure et 27 000 pages de dossier, le Tribunal de Grande Instance de Paris met un terme définitif à cette « affaire » en prononçant un relaxe quasi-générale pour les inculpé.es et la juge de conclure : « Le groupe de Tarnac était une fiction ».

Mêlant commande d’écriture et écriture de plateau, le spectacle tentera de raconter cette affaire symptomatique d’une époque où se mêlent le politique, le médiatique, et le judiciaire. Pour tenter de mettre un peu de lumière sur ce qui est déjà considéré comme le plus grand fiasco judiciaire français de ce début de XXIe siècle.

Lien vidéo : https://vimeo.com/383033590

theatre-accueil@noyon.fr +33 3 44 93 28 20

Guillaume Ducreux

