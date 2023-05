Jeux Olympiques de Paris 2024 : Taiwan et le triangle Polynésien Atipic 亞提法式餐廳, 25 mai 2023 19:00, Taichung.

Une soirée de partage interculturel sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 et sa relation avec la Polynésie francaise, »Terre de Jeux » Jeudi 25 mai, 19h00 1

https://fb.me/e/17t1zGM80

Bonsoir à tous !

Ce jeudi soir, nous organisons une soirée de partage sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, mettant en valeur la confluence des cultures française, chinoise, japonaise et polynésienne depuis l’ile de Taiwan !!

Nous avons l’honneur d’accueillir Kevin Lognoné en tant que conférencier principal pour cet événement !

La présentation se déroulera entièrement en français, avec une traduction simultanée en mandarin assurée par Johnny, notre professeur de français.

Kevin Lognoné fait partie du programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs de l’Union européenne.

À travers cette soirée de partage, nous renforcerons les liens entre l’UE et Taïwan !

Voici les détails de l’événement :

Date : jeudi 25 mai

Heure : de 19h à 21h

Lieu : Atipic

Tarif : 200 NTD

Joignez-vous à nous et à Kevin Lognoné pour discuter des Jeux Olympiques de Paris 2024 !!

Nous découvrirons ensemble les coulisses du sport olympique, et explorerons la culture et le charme de Paris en tant que ville hôte et l’ouverture sur Tahiti et le triangle Polynésien.

Nous avons hâte de vous retrouver ce jeudi soir !!

Atipic 亞提法式餐廳 Taichung city 西屯區 Taichung 40756