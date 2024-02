Tai Chi Chuan Qi Gong Saint-Quay-Portrieux, lundi 19 août 2024.

Tai Chi Chuan Qi Gong Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Valérie vous initie aux arts martiaux traditionnels chinois, assimilables à une gymnastique douce. Elle vous propose une pause bien-être et détente autour de la respiration, de la souplesse et du renforcement du corps par un auto massage profond et puissant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 17:00:00

fin : 2024-08-19 18:00:00

Parc de la Duchesse Anne

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne tourisme@saintquayportrieux.com

L’événement Tai Chi Chuan Qi Gong Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2024-02-05 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme