2023-03-12 09:00:00 – 2023-03-12 12:00:00

Haute-Loire EUR 50 50 Stage de 9h à 12h suivi du repas, animé par Arlette Théoleyre.

Le Taï Chi Chuan est un art martial où se conjuguent les mouvements, l’intention, le souffle. tangoneon@wanadoo.fr +33 4 71 03 60 40 http://www.au-bord-de-l-etang.fr/ Le Singe Pèlerin L’Etang de Mons Saint-Georges-Lagricol

