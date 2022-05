TAÏ CHI – Belforêt-en-Perche, 13 mai 2022, Belforêt-en-Perche.

TAÏ CHI – Sérigny Maison des Associations Belforêt-en-Perche

2022-05-13 13:00:00 13:00:00 – 2022-05-13 14:15:00 14:15:00 Sérigny Maison des Associations

Belforêt-en-Perche Orne

Nouveau à Bellême ! Venez découvrir la pratique du Taï Chi et ses bienfaits.

Taï Chi Chuan style Yang Originel.

Lancement de l’activité les jeudis soirs et vendredis midis en mai et juin.

Les cours sont enseignés par Mr Bernard LAC, moniteur de Taï Chi diplômé FAEMC, habilité Sport Santé. Association Equilibre Taï Chi.

Bien-être au programme >> mouvements doux et fluides, cours de Taï Chi Chuan style Yang Originel, exercices de relaxation, respiration, équilibre, …

Possibilité de cours “à la carte” à partir de 4 personnes (sur réservation).

Merci de prendre contact pour plus d’informations aux coordonnées indiquées plus bas.

Début les 5 et 6 mai 2022 / l’activité se prolongera en septembre selon la fréquentation sur ces deux mois.

Nouveau à Bellême ! Venez découvrir la pratique du Taï Chi et ses bienfaits.

Taï Chi Chuan style Yang Originel.

Lancement de l’activité les jeudis soirs et vendredis midis en mai et juin.

Les cours sont enseignés par Mr Bernard LAC, moniteur de Taï…

taichi.equilibre@gmail.com +33 6 85 31 88 85

Nouveau à Bellême ! Venez découvrir la pratique du Taï Chi et ses bienfaits.

Taï Chi Chuan style Yang Originel.

Lancement de l’activité les jeudis soirs et vendredis midis en mai et juin.

Les cours sont enseignés par Mr Bernard LAC, moniteur de Taï Chi diplômé FAEMC, habilité Sport Santé. Association Equilibre Taï Chi.

Bien-être au programme >> mouvements doux et fluides, cours de Taï Chi Chuan style Yang Originel, exercices de relaxation, respiration, équilibre, …

Possibilité de cours “à la carte” à partir de 4 personnes (sur réservation).

Merci de prendre contact pour plus d’informations aux coordonnées indiquées plus bas.

Début les 5 et 6 mai 2022 / l’activité se prolongera en septembre selon la fréquentation sur ces deux mois.

Sérigny Maison des Associations Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2022-04-14 par