TAÏ CHI –

TAÏ CHI –, 12 mai 2022, . TAÏ CHI –

2022-05-12 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-12 20:45:00 20:45:00 Nouveau à Bellême ! Venez découvrir la pratique du Taï Chi et ses bienfaits.

Taï Chi Chuan style Yang Originel.

Lancement de l’activité les jeudis soirs et vendredis midis en mai et juin.

Les cours sont enseignés par Mr Bernard LAC, moniteur de Taï… dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville