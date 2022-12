Tahnee – « L’autre » … enfin ! Marseille 6e Arrondissement, 22 février 2023, Marseille 6e Arrondissement Ville de Marseille Marseille 6e Arrondissement.

Tahnee – « L’autre » … enfin !

2023-02-22 20:00:00

EUR 16 16 Un spectacle feel-good qui invite à réfléchir !



Quels sont les effets du défrisage ?

Y a-t-il des personnes noires en Normandie ?

Est-ce normal de regarder quatre fois la Vie d’Adèle ?

Peut-on aimer la planète et le saucisson ?

Normes, diktats, drague, poils, comment s’en sortir ?



Avec humour, sincérité et finesse, Tahnee questionne et porte un regard décalé sur le monde d’aujourd’hui, un monde riche de diversités, culturelles, de genres et de sexualités.



Dans son spectacle mêlant stand-up et personnages, elle vous raconte son adolescence, ses réflexions sur son corps, ses cheveux, ses envies… et présente « Tahnee, L’autre », celle qui décide de ne plus se cacher : enfin ! »

Tahnee débarque à L’Art Dû avec son spectacle « L’autre » … enfin !

