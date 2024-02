Tahnee dans « L’autre » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, mercredi 13 mars 2024.

Bouches-du-Rhône

Dans un stand-up festif, elle porte un regard décalé sur le monde d’aujourd’hui, un monde riche de diversités, culturelles, de genres, de sexualités. Et parce que le monde a besoin de joie, elle vient partager la sienne avec toi, tu prends un ticket ?

Tahnee aime porter des bagues au pouce, ses cheveux au naturel et certains cadeaux de Noël ! Elle aime aussi globalement faire ce qu’elle veut avec son corps.

Tahnee c’est son vrai prénom, oui ! C’est un prénom d’origine indienne, ça veut dire « théâtre » en indien, c’est fou non ? C’est faux. En revanche, Tahnee t’invite à rediscuter de tout. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 21:00:00

fin : 2024-03-13 22:15:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

