Nous recevons avec joie l'auteur Tahar Ben Jelloun à l'occasion de la parution de son livre « Le Dictionnaire amoureux du Maroc » aux Éditions Plon. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir "Le Dictionnaire amoureux du Maroc" publié aux Éditions Plon. Un voyage intime au cœur du Maroc, ponctué de souvenirs, de rencontres, d'anecdotes et de réflexions à travers lesquels Tahar Ben Jelloun se dévoile plus que jamais. Le dictionnaire est le portrait d'un Maroc personnel, profond et intérieur, celui que l'auteur porte en lui depuis qu'il a ouvert les yeux dans la vieille médina de Fès et qu'il n'abandonne jamais. Romancier, poète et peintre, membre de l'Académie Goncourt, Tahar Ben Jelloun est lauréat du prix Goncourt en 1987 pour La Nuit sacrée. Il est l'écrivain francophone le plus traduit au monde.

