Tags botaniques Baugé-en-Anjou Catégorie d’évènement: Maine-et-Loire

Tags botaniques Baugé-en-Anjou, 14 mai 2022, . Tags botaniques

Baugé-en-Anjou, le samedi 14 mai à 10:00

“Armés de craies, formons un bataillon pour attirer l’attention sur ces « mauvaises herbes » qui colonisent nos trottoirs ! Entre street art et botanique, cette sortie s’annonce pleine de surprises !” Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. En partenariat avec LPO Anjou. Renseignements et inscription auprès de la mairie de Baugé en Anjou.

Renseignements et inscription auprès de la mairie de Baugé en Anjou.

LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature Baugé-en-Anjou 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse 49150 Baugé-en-Anjou lieuville Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

Tags botaniques Baugé-en-Anjou 2022-05-14 was last modified: by Tags botaniques Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 14 mai 2022 Baugé en Anjou

Maine-et-Loire