Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Tafa & Dinika – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tafa & Dinika – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 27 mars 2021-27 mars 2021, Nantes. 2021-03-27

Horaire : 11:00

Gratuit : oui Rencontre. Hetsika vous invite à Tafa & Dinika pour retrouver les acteurs et bénévoles de « Hetsika en Francophonie » Rendez-vous en ligne sur zoomSamedi 27 mars 2021 à 11h Public · Tout le monde (avec ou sans compte Facebook) Dans le cadre de Nantes en Francophonie EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu EN LIGNE / EN VISIO Ville Nantes