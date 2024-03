TAF Toulouse 2024 : Technicien chauffagiste, ventilation et climatisation, maintenance industrielle, frigoriste ? Rejoignez une entreprise innovante Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Technicien chauffagiste, ventilation et climatisation, maintenance industrielle, frigoriste ? Rejoignez une entreprise innovante Filiale à 100 % du groupe ENGIE, nous proposons des solutions sur mesure pour réaliser des économies d’énergie, réduire la consommation de vos sites et bâtiments, limiter la volatilité des prix, a… Mercredi 13 mars, 14h00 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T14:00:00+01:00 – 2024-03-13T14:30:00+01:00

Filiale à 100 % du groupe ENGIE, nous proposons des solutions sur mesure pour réaliser des économies d’énergie, réduire la consommation de vos sites et bâtiments, limiter la volatilité des prix, assurer l’exploitation et la maintenance performantes de vos installations et réduire l’impact de vos espaces.

Nous accompagnons nos clients pour passer aux énergies décarbonées, produire localement vos énergies, sécuriser vos approvisionnements, remplacer vos installations fonctionnant à l’énergie fossile et installer des bornes de recharge permettant d’accélérer la décarbonation de la mobilité (électrique, gaz naturel véhicules ou hydrogène). «

Chaque année, nous participons au TAF de Toulouse car notre secteur d’activité – la maintenance énergétique pour les professionnels, est peu connu et nous recherchons régulièrement des techniciens et techniciennes en CVC, en maintenance industrielle et des frigoristes pour le secteur de la Haute Garonne et des département limitrophes.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch.

Lieu : Village secteur INDUSTRIE- AERONAUTIQUE et SPATIAL

Durée : 30 minutes

Intervenant : Engie Solutions

Conférence Travail avenir formation