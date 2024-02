TAF Toulouse 2024 : Sup’Comminges, la valorisation d’un enseignement supérieur de proximité Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Sup’Comminges, la valorisation d’un enseignement supérieur de proximité Parce que les entreprises commingeoises ont besoin de salariés formés, Mercredi 13 mars, 15h30 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T15:30:00+01:00 – 2024-03-13T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T15:30:00+01:00 – 2024-03-13T16:00:00+01:00

Parce que les entreprises commingeoises ont besoin de salariés formés,

Parce que Le Sud Comminges propose un éventail d’excellentes formations post-bac adaptées, des lycées et CFA au Campus connecté, en passant par l’IFSI-IFAS et l’école Régionale du Numérique,

La Municipalité de Saint Gaudens, la Communauté de Communes Cœur Coteaux Comminges, en partenariat avec la Région Occitanie, les établissements de formation et des associations de terrain, ont mis en place le réseau Sup’Comminges.

Sup’Comminges facilite la vie de ceux qui suivent des études supérieures dans le cadre exceptionnel de son territoire : catalogue des formations existantes, accompagnement à la recherche de stage ou d’alternance, à la recherche de logement, Journée d’Accueil des Étudiants sur le Territoire, offre de transports, activités culturelles et sportives, informations et numéros utiles, carte de réduction auprès de commerçants de la ville et des services publics.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace Enseignement supérieur

Durée : 30 minutes

Intervenant : Réseau Sup’Comminges

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/230256 »}]

Conférence Travail avenir formation