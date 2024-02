TAF Toulouse 2024 : Sortez du cadre : et si vous appreniez à piloter des projets innovants ? Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T10:00:00+01:00 – 2024-03-14T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T10:00:00+01:00 – 2024-03-14T10:30:00+01:00

Piloter des projets à forte dimension innovante est une compétence recherchée qui permet d’apporter un maximum de valeur, et d’intérêt, à vos missions professionnelles. Découvrez comment le Mastère Spécialisé® « Innovation, Entrepreneurship & Management » peut vous ouvrir des perspectives de carrières passionnantes dans des métiers d’avenir : entrepreneur (startupper), chef de projet innovant (intrapreneur), Responsable du développement technologique et de l’innovation / Chief Technical Officer (CTO), Project Management Officer (PMO), Consultant en management de l’Innovation… Pour en savoir plus, RDV le 14 mars !

Formation accessible aux titulaires d’un Master / diplôme d’ingénieur (et par dérogation d’un Master 1 ou d’une licence pour les profils expérimentés), avec une vraie appétence pour l’innovation technologique.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace Enseignement supérieur

Durée : 30 minutes

Intervenant : ISAE-SUPAERO

Déroulé : Animation assurée par le Responsable du programme Romain Buquet

