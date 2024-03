TAF Toulouse 2024 : Se spécialiser en cybersécurité via un Mastère Spécialisé Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Se spécialiser en cybersécurité via un Mastère Spécialisé Avec l’augmentation des attaques, la complexification des systèmes et la dépendance accrue au digital, les métiers dans la filière cybersécurité ont été identifiés comme métiers en émergence en pa… Jeudi 14 mars, 12h00 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T12:00:00+01:00 – 2024-03-14T12:30:00+01:00

Avec l’augmentation des attaques, la complexification des systèmes et la dépendance accrue au digital, les métiers dans la filière cybersécurité ont été identifiés comme métiers en émergence en particulière évolution.

Ce Mastère Spécialisé permet d’obtenir des compétences pointues dans le domaine de la cybersécurité, allant de la cryptographie à la sécurité réseaux et logicielle, sans oublier la sécurité du matériel et des systèmes.

Un alumni, actuellement Responsable Ingénierie projet-Infrastructure Réseau, témoignera de la formation et de ses expériences professionnelles dans le domaine de la cybersécurité.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace Enseignement supérieur

Durée : 30 minutes

Intervenant : INSA Toulouse

