TAF Toulouse 2024 : Réussir sans le bac, c’est possible avec le DAEU Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T10:30:00+01:00

Pour toutes celles et tous ceux qui ont loupé le coche du BAC.

En quoi le DAEU, diplôme d’accès aux études universitaires, est aujourd’hui un tremplin vers :

*les études supérieures,

*une évolution professionnelle

*l’accès aux concours de la fonction publique,

*l’emploi

*un changement de vie

Témoignage d’une diplômée du DAEU : son parcours, ce qui l’a amenée à faire ce choix, ses difficultés et satisfactions durant la formation, où elle en est aujourd’hui.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace Enseignement supérieur

Durée : 30 minutes

Intervenant : Université de Toulouse Jean-Jaurès

Déroulé : échange pour un retour d’expérience (avant, pendant et après la formation suivie) entre 2 personnes : l’animatrice (coordinatrice du DAEU) et la diplômée DAEU. Possibilité après le pitch de solliciter les intervenantes pour plus d’informations.

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Conférence Travail avenir formation