TAF Toulouse 2024 : Restauration collective : appartenir, agir, grandir dans une entreprise qui recrute Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Restauration collective : appartenir, agir, grandir dans une entreprise qui recrute La mission de Sodexo ? Améliorez toutes les vies et la vôtre aussi ! Mercredi 13 mars, 15h15 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T15:15:00+01:00 – 2024-03-13T15:45:00+01:00

La mission de Sodexo ? Améliorez toutes les vies et la vôtre aussi !

Comment ?

Chaque jour, nous créons un impact positif auprès de nos clients grâce aux aptitudes remarquables de nos collaborateurs : enthousiasme, générosité, attention, créativité, bienveillance…

Pour accomplir cela, en plus de compétences techniques reconnues, il faut être doté de qualités humaines exceptionnelles ! Et à n’en pas douter, vous les détenez !

Si vous souhaitez grandir dans une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir conjuguer votre vie professionnelle avec vos passions, qui saura reconnaître vos qualités et vous accompagner pour progresser, rejoignez-nous, pour vivre une belle histoire…

Au programme : présentation des activités de Sodexo, nos métiers, nos enjeux et nos engagements sociétaux et environnementaux. Pourquoi ? Pour mieux connaître Sodexo et comment nous agissons, pour défaire les préjugés sur la restauration collective. Pour qui ? Un public qui méconnait la restauration collective.

Présentez-vous 5 minutes avant le pitch

Intervenant : SODEXO

Lieu : Village Secteur HOTELLERIE RESTAURATION

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Conférence Travail avenir formation