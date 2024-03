TAF Toulouse 2024 : Rejoignez un Groupe qui bouge, venez nous rencontrer Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Rejoignez un Groupe qui bouge, venez nous rencontrer Le Groupe La Dépêche est présent sur toute l’Occitanie et le Lot et Garonne. Il regroupe plusieurs sécteurs d’activité : communication, évènementiel, journalisme, impression, numérique, audiovisue… Jeudi 14 mars, 14h45 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T14:45:00+01:00 – 2024-03-14T15:15:00+01:00

Fin : 2024-03-14T14:45:00+01:00 – 2024-03-14T15:15:00+01:00

Le Groupe La Dépêche est présent sur toute l’Occitanie et le Lot et Garonne. Il regroupe plusieurs sécteurs d’activité : communication, évènementiel, journalisme, impression, numérique, audiovisuel … et plus récemment la restauration!

Nous proposons des métiers divers et variés : superviseur client, media planner, commercial, comptable, chargé de marketing, réalisateur cadreur monteur, …

Nous recherchons donc tout type de profil.

En rejoignant le Groupe La Dépêche du Midi c’est tout un univers que vous rejoindrez.

Notre Groupe est porté par des valeurs (Humanisme, Indépendance et Laïcité) et une culture d’entreprise fortes.

Présentez-vous 5 minutes avant le pitch

Intervenant : La Dépêche

Lieu : Village Carrefour numérique

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/237849 »}]

Conférence Travail avenir formation